Mesut Özil es blanco de las burlas por su cambio de look

El alemán Mesut Özil sorprendió a sus seguidores con su cambio de look, situación que ha generado una serie de burlas para el futbolista del Arsenal.

Y fue justamente su equipo el encargado de dar a conocer la imagen que se ha vuelto viral en los últimos días.

“¡Ayyy, @MesutOzil1088 con el corte fresco! 😎”, fue el corto mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Arsenal en Español (@ArsenalEspanol) el pasado 16 de julio.

Al día siguiente, el futbolista Özil publicó en su cuenta de Twitter este mensaje ya con su nuevo look: “Gracias, LA por recibirnos. Buena prueba contra @FCBayern Y otra victoria en nuestra bolsa de pretemporada".

El nuevo look de Mesut, pelo platinado, coincidió con el estreno de la camiseta alternativa del Arsenal.

Tras la publicación de la fotografía vino la lluvia de burlas contra el futbolista.

Enzo Ferrari + Megan Rapinoe = Mesut Ozil ???

Están conmigo??? pic.twitter.com/yVKwMmgjql — VikCoello (@CoelloVik) July 17, 2019

Mesut Ozil has a new look inspired by @mPinoe 😎 pic.twitter.com/6sNH32eZ96 — ESPN UK (@ESPNUK) July 17, 2019

Mesut Ozil looks like the demon headmaster. pic.twitter.com/rHCFKKfXEx — Sav (@jonmikesav8) July 17, 2019

Mesut Özil cuenta la verdad sobre su cambio de look

Todo comenzó en el campo de entrenamiento, comentó Mesut.

"Teníamos una apuesta, éramos yo, Sead, Mustafi y Lacazette", explicó Özil.

"Fue el desafío del travesaño y, al final del día, Musti y Seo perdimos. Laca fue el ganador, así que ahora ves que me cambié el pelo".

✂️ @MesutOzil1088 nos cuenta qué hay detrás de su nuevo peinado… https://t.co/6sSRaMqLhS — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) July 19, 2019

Victoria del Arsenal en Estados Unidos

El club inglés venció el miércoles 2-1 al alemán Bayern Munich.

En partido amistoso de clubes de preparación de cara a las ligas europeas jugado en Carson, a las afueras de Los Ángeles, Estados Unidos.

El inglés Edward Nketiah puso el gol de la victoria al minuto 86 tras asistencia de Tyreece John-Julie luego de un saque de esquina.

El otro tanto del club inglés fue un autogol del alemán Louis Poznanski al minuto 49.

Esa fue la segunda victoria de esta gira del club dirigido por el técnico español Unai Emery.

Ya que a inicios de la semana venció al equipo de la MLS Colorado Rapdis por 3-0.