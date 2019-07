Maradona se mostró consternado por el asesinado de un futbolista de Dorados

View this post on Instagram

Hoy, lamentablemente, me toca despedir a Mirsha Francisco Herrera Gastélum, jugador de las inferiores de @Dorados. Pude conocerlo en mi paso por el club, y la noticia de su asesinato me dejó muy impactado. Yo espero que se haga justicia, y que esto lleve algo de alivio a sus familiares. Lo lamento en el alma… 💛