VIDEO. Megan Rapinoe arremete contra la FIFA por organización del Mundial Femenino

Megan Rapinoe, capitana de la selección femenina de Estados Unidos, criticó fuertemente la organización de la final de dicha copa del mundo.

Y es que la estadounidense criticó que dicha final se celebrara el mismo día que si disputaban otras dos finales.

El pasado domingo se disputaba la final de la Copa Oro, Copa América y la final del Mundial femenino de futbol.

Rapinoe aseguró que "debería paralizarse todo el mundo del fútbol para darnos visibilidad".

La campeona del mundo no se guardó nada y criticó fuertemente a la organización de dicho torneo.

Rapinoe ha estado en el ojo del huracán, esto debido a las fuertes declaraciones que ha dado.

En pleno mundial, afirmó que de ganar dicha competencia ella no acudiría a la Casa Blanca.

Y es que la capitana, afirma que la gestión de gobierno de Trump no es de su agrado y esta en contra de él.

A lo que Donald Trump le respondió: "Que debe respetar su país, su bandera y la casa blanca".

Trump también afirmó que: "Termina el trabajo antes de hablar", refiriéndose a que primero ganara dicha copa.

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2019