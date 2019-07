El holandés Mike Teunissen mantiene el maillot amarillo en el Tour de Francia 

El equipo Jumbo del holandés Mike Teunissen, maillot amarillo el sábado tras la primera etapa del Tour de Francia, se mantiene como líder tras la segunda: una contrarreloj por equipos de 27,6 kilómetros.

El evento se celebró este domingo en Bruselas.

Teunissen se mantiene de esta manera como líder de una general en la que los candidatos al maillot amarillo están muy cerca unos de otros.

El equipo holandés, que cuenta en su plantilla con un candidato a la clasificación general, Steven Kruijswijk, superó en 20 segundos al Ineos del colombiano Egan Bernal.

Y del galés Geraint Thomas, y en 21 segundos al Deceuninck-Quick Step del español Enric Mas.

Las distancias entre los favoritos son escasas.

El más perjudicado fue el francés Romain Bardet, del Ag2r, que se dejó menos de un minuto con respecto a los jefes de filas del Ineos.

El conjunto Astana del danés Jakob Fuglsang, que no estaba en su mejor forma un día después de su caída, se quedó a 20 segundos del Ineos, un poco peor que el Bahrein-Merida del italiano Vincenzo Nibali (16 segundos).

El Movistar español del colombiano Nairo Quintana y del vasco Mikel Landa fue decimoséptimo, cediendo 45 segundos con la formación británica.

El Ineos, antiguo Sky, nunca ha conseguido ganar una contrarreloj por equipos en el Tour de Francia.

Aunque siempre ha quedado entre los tres primeros de la etapa (2011, 2013, 2015, 2018).

El lunes se disputa la tercera etapa, de 215 kilómetros entre Binche (Bélgica) y Epernay (Francia), con un repecho en los últimos 500 metros al 8% de desnivel.

