Barcelona confirma interés por Griezmann y descarta retorno de Neymar 

El FC Barcelona está interesado en hacerse con el delantero francés Antoine Griezmann, confirmó este viernes su presidente Josep Maria Bartomeu.

Quien reconoció una reunión el jueves con el Atlético de Madrid para ficharlo sin pagar su cláusula de 120 millones de euros.

"Ayer tuvimos una reunión. Oscar Grau, nuestro director general, se reunió con Miguel Ángel Gil Marín (director general del Atlético, ndlr) en Madrid y empezamos a preguntarle si era posible que (este escenario de no pagar la cláusula) se produzca", dijo Bartomeu en una rueda de prensa en el Camp Nou.

"Hay interés, por eso nos reunimos", añadió.

¿Griezmann acabará jugando en el Barça por el pago de un traspaso o de una cláusula?

¿Es optimista para que Griezmann pueda jugar en el Barça?

No estuve.

🔊 @jmbartomeu: “Hay interés en Griezmann, ayer se reunió nuestro CEO, Òscar Grau, con Miguel Ángel Gil (Atlético de Madrid)” pic.twitter.com/rhzpRF2CfZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 5, 2019

"El @FCBarcelona_es como el jugador (@AntoGriezmann) han faltado al respeto al @Atleti y a todos sus aficionados", dice el club colchonero tras conferencia de prensa del presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu. 👉 https://t.co/Lh5CWIrSQf pic.twitter.com/clTL7NGAKB — Deportes Publinews (@Deportes_PN) July 5, 2019

Josep Maria Bartomeu descarta el retorno de Neymar

¿Puede venir Neymar, está descartado?

La salida de Jordi Mestre no tiene nada que ver con Neymar. En una Junta Directiva hay muchas discrepancias y hubo discrepancias en el área deportiva y ha decidido dejar el cargo.

Le agradezco el trabajo y ha sido un buen compañero de viaje.

Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. Por tanto, no hay caso.

🔊 @jmbartomeu: “Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. Así que no hay caso” pic.twitter.com/NmEbpsWY5W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 5, 2019

¿Dijo que Dembélé era mejor que Neymar?

Dembélé es joven, talentoso, diferente a los que existen en el fútbol. Me gusta cómo es. Lo considero una de las figuras del fútbol actual. Lo considero mejor que Neymar.

¿El Barça quiere que vuelva Neymar?

A ver. Nunca hablamos de jugadores de otros equipos. Vuelvo a repetir. Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero sabemos que el PSG no sabe que Neymar se marche.

¿Coutinho es innegociable?

El club hizo una apuesta por Coutinho y Dembélé y son dos jugadores fundamentales. Ojalá vuelvan con ganas.

¿De Ligt está descartado?

Hace tiempo dije que sabía dónde jugaría De Ligt. Lo sigo sabiendo y no puedo decir más.

¿Volverá Víctor Valdés y cuáles serán los cambios en el fútbol base?

Asumo el cargo del vicepresidente deportivo y me doy un tiempo para hablar con los responsables del fútbol formativo y los entrenadores.Hablé con el Víctor. He seguido sus éxitos como entrenador. Y me dijo: ¿no es hora de que vuelva a casa? Y le dije que sí. Estaría encantado de que volviese y ahora veremos qué puede pasar.