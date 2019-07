Estados Unidos se medirá a México en la final de la Copa Oro

La selección de Estados Unidos venció este miércoles 3-1 a Jamaica en el Nissan Stadium de Nashville y jugará la final de la Copa Oro contra el combinado mexicano dirigido por el argentino Gerardo Martino.

En un encuentro que tuvo que ser interrumpido durante cerca de una hora y media por una tormenta eléctrica, los locales fueron muy superiores a los Reggae Boyz y avanzaron a la última instancia gracias a los tantos de Weston McKennie (9) y Christian Pulisic (52, 87), que neutralizaron el gol de Shamar Nicholson (69).

87' | GOAL 🚨@cpulisic_10 with his 2nd of the night!

🇺🇸 3:1 🇯🇲 pic.twitter.com/0Xpqt5hSPn

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 4, 2019