Copa América 2019: ¡La Canarinha a la final!

Brasil y Argentina se midieron en semifinales de la Copa América 2019 que se disputa en tierras brasileñas.

El superclásico del futbol sudamericano vivirá una nueva edición plagada de pasión, honor y victoria.

Como es natural, este duelo es de los que los aficionados de uno y otro combinado gustarían de presenciar en cualquier instancia de final.

En la Copa América no fue la excepción.

Sin embargo, solamente uno de los dos pelearía por el derecho de clasificar a la gran final de este torneo, esperando el vencedor entre Chile y Perú, partido que se jugará el miércoles.

Desde el pitazo inicial del venezolano Roddy Zambrano, ambos equipos iniciaron con todo sobre el césped.

El estadio Mineirao de Belo Horizonte, casa del Cruzeiro, lucía sus mejores galas y albergó a cientos de aficionados cariocas y gauchos.

Desde los primeros minutos se sintió la intensidad del partido. Firmino realizó un potente disparo que detuvo Armani, aunque ya se había marcado fuera de lugar.

No obstante, y al minuto 12', esto fue respondido por los albicelestes con un gran disparo de Paredes desde lejos pero el balón rozó el travesaño.

Sin embargo, llegó el minuto 18' para que el marcador a cero se rompiera.

Gracias a un robo de Dani Alves que inicia la acción de la jugada para luego asistir a Firmino quien a su vez asiste con un pase raso a Gabriel Jesus que sentencia el arco argentino.

Al minuto 29' se cobró un tiro libre tras una falta en contra de Messi por parte de Casemiro.

El balón fue lanzado hasta el segundo poste pero Allison Becker, a mano cambiada, le quita el gol al Kun Agüero quien pretendía estremecer las redes con un gran cabezazo.

Ambos equipos regresaron a la cancha con las mismas alineaciones.

Y nuevamente, desde el inicio del segundo tiempo, el partido se mostró con mucha intensidad.

