VIDEO. Presidente de Argentina carga contra la selección de Messi 

En el marco del partido de cuartos de final de la Copa América 2019 entre argentinos y venezolanos, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se refirió de una forma que no ha gustado a los aficionados.

En una conversación entre los presidentes Emmanuel Macron, de Francia; y Mauricio Macri, de Argentina, previo a la Cumbre de Líderes del G-20 en Osaka, Japón, se dio el momento donde el argentino llamó “desastre” a la selección de Messi.

Presidente de Argentina y su mensaje

"¡Un desastre! Tenemos al mejor jugador del mundo… ¡y nada!"”, le contestó Macri a la pregunta que le hizo Macron en relación a la Copa América.

Las palabras del mandatario de Argentina, Mauricio Macri, expresidente del equipo argentino Boca Juniors, se dan en el previo del duelo entre argentinos y venezolanos que luchan por un cupo en la semifinales de la Copa América 2019.

El ganador de esta serie, se medirá a Brasil la próxima semana para buscar la final del certamen.

"¡Un desastre! Tenemos al mejor jugador del mundo… ¡y nada!": Macri blanqueó decepción por el juego de la Selección argentina en la Copa América en un encuentro con Macron lleno de tironeos en Osaka pic.twitter.com/f6OmTzoqTB — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 28, 2019

Así reaccionan los seguidores de Argentina

Tras la publicación del video, por parte de la cuenta de twitter Todo Noticias (TN), los comentarios no se hicieron esperar.

Estos son algunos:

Manuelafuente1: "Siempre hablando boludeces. Tiene la oportunidad de hablar con un lider Mundial y siempre pasamos vergüenza. No falla"

MaritaFischer2: "No me extraña que no defienda a nuestro equipo de fútbol!!! SI TAMPOCO LO HACE CON LOS ARGENTINOS, CIUDADANOS!!!!!"

@varelacl: "QUÉ PELOTUDO POR DIOS!!! SE VAN TODOS,NADIE LO SOPORTA"

@LuisDaC66797273: "El golazo lo hizo Mácri y no Messi. Acuerdo Mercosur y la UE".

Vergüenzaaaa!!!!! Da vergüenza ajena ver a éste hdp hacerse el simpático mientras nos destruye la patria!!! — India de Mar (@India33716490) June 28, 2019

La Cumbre del G-20

Macri y Macron participan de la Cumbre de Líderes del G-20 en Osaka, Japón.

En donde la primera sesión plenaria se debatieron temas relacionados con finanzas, impuestos y medidas para combatir la corrupción. También hubo una presentación sobre comercio e inversiones.