Neto el campeón olímpico brasileño que llega al equipo de Messi

El portero internacional brasileño Neto, en el Valencia desde 2017, jugará en el Barcelona, traspasado en el marco de una operación que incluye el viaje contrario para el arquero holandés Jasper Cillessen, anunció este jueves el club azulgrana.

Cillessen (30 años), que militaba en el Barcelona desde 2016, fue traspasado al Valencia el miércoles en una operación que alcanzó los 35 millones de euros.

Neto hace el viaje contrario por un montante similar: 26 millones de euros más 9 en variables, precisó el Barcelona.

El brasileño, de 29 años, "firmará con el club para las cuatro próximas temporadas, hasta el final del curso 2022-2023, con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros", señaló el Barça en un comunicado.

Tras pasar por la Fiorentina y la Juventus, Neto tendrá la durísima competencia del alemán Marc-André Ter Stegen, intocable en la portería del Barcelona.

🔝 Here is @Neto_Murara, Barça´s new signing 🇧🇷 pic.twitter.com/kMwqWXtu2V

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2019