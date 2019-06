Así se jugarán los cuartos de final de la Copa de Oro 2019

La victoria de Estados Unidos 1-0 ante Panamá cerró este miércoles la fase de grupos de la Copa Oro.

Y a partir del sábado arrancarán unos cuartos de final en los que destacan:

México vs. Costa Rica y Jamaica vs. Panamá.

La selección de Estados Unidos derrotó este miércoles 1-0 a Panamá, en Kansas City.

Así, con este triunfo, el combinado de las barras y las estrellas se quedó con el liderato del Grupo D.

Además, los norteamericanos terminaron su participación con tres victorias en tres encuentros.

Y en la siguiente ronda se medirán a Curazao mientras los canaleros lo harán contra Jamaica.

Un solitario gol de Jozy Altidore de chilena a la salida de un tiro de esquina en el minuto 66 le dio los tres puntos a los locales.

Con ello, Estados Unidos confirmó su papel de favorito para revalidar el título en la Copa de Oro.

