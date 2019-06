Estas son las condiciones del Barcelona para fichar a Neymar

Luego de darse a conocer por medios franceses de la intención de Neymar de dejar el París Saint-Germain por “querer regresar a su casa”, este día ha trascendido nuevos detalles del posible regreso de Ney al cuadro del Barcelona.

Según publica UOL Esporte, y que le ha dado párrafo Sport, un diario barcelonista; ya existen acercamientos entre Barcelona y PSG.

Pero ¿Neymar aceptará las condiciones?, UOL Esporte asegura que el futbolista brasileño “estaría por la labor de aceptar todos los compromisos para fichar este verano”.

El Barça puso por encima de la mesa las condiciones finales a Neymar para avanzar de forma definitiva en su contratación.

“El club blaugrana habría exigido al entorno del futbolista que se rebajara su ficha actual en el PSG.

La retirada del proceso judicial en la que reclama 26 millones de euros al club blaugrana por su bonus de renovación.

Y que admita públicamente en los próximos días su deseo de marcharse del PSG para ir solamente al Barça”, según publicación de Sport.

Which team are you supporting 🤙? #FIFAWWC #QatarAirways pic.twitter.com/OLr76nfQJJ

— Neymar Jr (@neymarjr) June 17, 2019