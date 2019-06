VIDEO. Tailanda llora con histórico gol marcado en Copa Mundial Femenina

Francia vivió un momento emotivo con Tailandia durante la Copa Mundial Femenina 2019.

El Mundial arrancó el pasado 7 de junio, y en apenas dos fechas por grupo, Tailandia es la peor selección del certamen.

Ha perdido sus dos enfrentamientos y ya acumula 18 goles en contra.

Pero en su juego ante Suecia, llegó el primer gol de las tailandesas en su historia en una Copa del Mundo.

Se jugaba el minuto 90’ + 1’ y las tailandesas perdían 4-0, pero un pase en profundidad, la pelota le quedó a Sung-Ngoen quien recorrió toda la banda de la derecha y con un potente remate venció a la portera sueca.

El gol significó el primero en la historia de la selección en un torneo mundial de la FIFA, y ello causó las lágrimas en una de las integrantes del cuerpo técnico.

La mujer corrió a abrazar a la entrenadora del equipo Nuengrutai Srathongvian, y empezó a llorar durante la celebración del gol histórico.

El momento quedó inmortalizado en las redes sociales y ha sido compartido por varias personas en Twitter.

A los 90’ + 6’, Suecia marcó el quinto y definitivo del partido.

Thailand women just scored their first goal at the women’s World Cup. This is a beautiful moment when the coach cries. Go Thailand🙏 pic.twitter.com/x1jqZ5qDTl

— clarkeyyyyyy (@clarkesonn1) June 16, 2019