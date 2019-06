Sebastián Yatra cumple apuesta, luego del triunfo de Colombia

El talentoso artista colombiano Sebastian Yatra publicó ayer en su cuenta de Twitter una apuesta con sus seguidores.

Dicha apuesta consistía en que si la selección colombiana derrotaba a Argentina, daría un adelanto de su próximo tema.

Yatra no tuvo otra opción que publicar un adelanto de su nuevo tema "Runaway", ya que el seleccionado colombiano derrotó 2-0 a la Argentina de Leo Messi.

Su nuevo tema es en colaboración con Natti Natasha, Daddy Yankee y los Jonas Brothers, que hace poco anunciaron su regreso.

Dicho tema será lanzado oficialmente el 21 de junio, en todas las plataformas digitales, además del vídeo oficial.

La nota la dio Colombia, que después de 12 años volvió a derrotar al combinado argentino, liderado por Leo Messi.

Una Colombia bastante superior, superó sin muchos problemas a Argentina 2-0.

Colombia se las vio duras en los primeros minutos, ya que al 14´ del primer tiempo, Luis Muriel salió lesionado de la rodilla, por lo que ingresaría Roger Martínez.

Después de un primer tiempo bastante disputado por ambas selecciones, en la segunda parte Colombia fue el que pegó.

Al minuto 71 Roger Martínez perforó el arco de Franco Armani, por lo que Argentina tendría que remar contra corriente.

Al minuto 86, Duvan Zapata sentenció el encuentro tras una maravillosa jugada colectiva, con Roger Martínez y James Rodríguez.

El partido terminó a favor de los colombianos, y la escuadra de Argentina tendrá que batallar para clasificar a la siguiente ronda.

#VibraOContinente com o resultado entre 🇨🇴 e 🇦🇷.

O tricolor ganhou com 2⃣ gols durante a 1° rodada do Grupo B na @CONMEBOL #CopaAmerica. Mais estatísticas aqui https://t.co/mYYF6r9PXt pic.twitter.com/XFEWcpqcu6

— Copa América (@CopaAmerica) June 16, 2019