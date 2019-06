“Estamos cansados de vivir en un país pobre y tan violento”, dice Jorge Vega

Jorge Vega se ha convertido en uno de los deportistas élite más admirados por los guatemaltecos.

Además de mostrar su gran calidad en la gimnasia y de poner en alto el nombre de Guatemala, también es uno de los más seguidos en redes sociales por alzar la voz cuando otros callan.

Por eso, ayer dejó un momento sus entrenamientos y habló sobre la situación del país, con ocasión de las elecciones generales.

Nació en una cuna humilde y su constante esfuerzo y dedicación lo han llevado a alcanzar logros que quizá no imaginó.

Esas cualidades también le han dado el valor de expresar lo que siente y piensa de los gobernantes.

Las palabras de Jorge Vega

¿Qué te gustaría del nuevo presidente?

Lo más importante es velar por las principales necesidades del país.

Tenemos caos vehicular, hospitales abandonados, educación muy pobre, aspectos que no dejan que los guatemaltecos prosperemos.

Una vez lo dije en redes sociales, lastimosamente ellos (gobernantes) nos quieren pobres e ignorantes porque así pueden seguir aprovechándose.

Sin embargo, hay otros que me preocupan, por ejemplo, ver que en nuestro semillero no hay suficientes niños para representar a Guatemala.

Pero si no tienen salud ni educación, este país no prosperará.

Por eso estos temas deben resolverse pronto, como dijo el presidente de El Salvador: “Los recursos alcanzan cuando no se los roban”.

¿Qué piensas del gobierno actual?

Esperábamos más. Me ha decepcionado. Esperábamos ver un cambio rotundo en el país y lamentablemente fue lo mismo, más corrupción, inseguridad, no se mejoró en salud ni en educación.

Se le ha prestado mucha atención a gente del Ejército y que trabaja en el gobierno, y hay muchas personas que merecen más ayuda, es injusto para el pueblo que se esfuerza para salir adelante.

¿En qué debería enfocarse el nuevo gobierno?

En cada persona que busca un trabajo para salir adelante. No hay suficiente empleo; sin empleo no hay prosperidad y, por lo tanto, no hay comida, y donde no hay comida hay trabajo infantil y no hay educación, y sin educación no hay futuro.

Debe haber más fuentes de ingresos para los guatemaltecos.

¿Le pedirías al gobierno que invierta más en el deporte?

Sí, el deporte es una gran herramienta de prevención de violencia.

Debe optarse por el deporte como prevención de violencia, pero masivamente hay muchas áreas en las que podemos llevar deporte.

Se puede enseñarle a los niños que el deporte es una manera de vivir tranquilamente, fuera de peligro.

Si por lo menos el presupuesto se aumentara en un 2% más de lo que actualmente tiene, Guatemala sería una potencia a nivel continental.

¿Qué harías si fueras presidente?

Invertiría mucho en educación de calidad, es la única fuente que nos va a sacar adelante y les va a dar a los niños un nuevo concepto de vida.

Otra de mis prioridades sería la salud. Perdí a un hermano en el Roosevelt… Los hospitales no están abastecidos con medicina.

Construiría más hospitales alrededor del país para que la gente no tenga que venir desde las aldeas más lejanas en busca de una mejor atención.

También me enfocaría en la seguridad. Aunque no podemos culpar solo a las pandillas y a la gente sin educación, lamentablemente esto viene más de fondo, se ha

conocido de gente importante que maneja grupos delictivos, para combatirlos necesitamos de un ente externo al país para que investigue y cambie la situación de seguridad en Guatemala.

¿Cambiaría esto el rumbo del país?

Sí, y no es por mí, es lo que espera el país; estamos cansados de vivir en un país pobre y tan violento, con escasez de medicamentos.

Estoy convencido de que Guatemala puede ser una nación con gente de calidad mundial.

Tenemos a un Ricardo Arjona, a un Luis von Ahn y a muchos deportistas que han demostrado gran capacidad, pero si tuviéramos 10 de cada uno de ellos, Guatemala sería un país muy competitivo.

¿Te gustaría incursionar en la política?

Por ahora lo mejor que puedo hacer es ser un ejemplo para muchas generaciones que vienen atrás, pero algún día me gustaría liderar mi municipio: Jocotenango.

Me gustaría ser alcalde, porque a pesar de que el actual ha hecho un buen trabajo, hay cosas que mejorar.

Sin embargo, estoy consciente de que una persona no puede cambiar al país, pero si todos aportamos y hacemos buenas acciones en cada uno de nuestros municipios, este país cambiaría.

¿Cuál mensaje le enviarías al nuevo gobernante?

Quiero que sea una persona sincera, que se respete a sí misma, con dignidad.

Quiero recordarle que el país está en un caos y que él puede cambiarlo.

Si hace un buen trabajo, será recordado por ser el único que hizo el cambio para Guatemala.

Llevamos muchos años sin ver un cambio en el país y cada año es peor, pero si él quiere hacer historia, puede hacerlo cambiando el futuro de Guatemala.

Esperamos un gran trabajo y si no lo hace, vamos a levantar la voz y a decir que no se están haciendo las cosas como se deben de hacer.