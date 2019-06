Así fue recibida la noticia del retiro de la taekwondista Elizabeth Zamora

Decenas de comentarios ha recibido la taekwondista Elizabeth Zamora, que anunció su retiro de esta disciplina deportiva.

“Mi intención es seguir preparándome académicamente para terminar mis estudios y más adelante como profesional retribuirle al deporte guatemalteco todo lo que esté hizo por mí”, escribió Zamora anoche en su cuenta de Instagram.

Dicha publicación ha recibido varios comentarios donde se sus seguidores se lamentan de la noticia.

Muchos aplauden la trayectoria de Zamora, quien participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mundiales de Taekwondo y campeoantos Grand Prix.

davilaharoldo: "Da tristeza que una gran deportista se retire pero así son las etapas de la vida, te deseo lo mejor y muchos éxitos desde ya 👍👍👌👌👏👏❤️"

jmagomendoza: "Felicitaciones por la excelente trayectoria deportiva, por todos los triunfos y por levantarse de cada derrota. Éxitos en todo lo que venga!!!"

arriazem: "Sin duda se te extrañara, pero tomaste una decisión favorable para tu vida, siempre hay más que explorar y definitivamente mucho que aprender y crecer, eres una mujer bella y admirable, soy tu fan.

natportocarrero: "Omg no puedo con esto 😪 cuando los días empiezan a hacerce cada vez más cortos, es cuando debemos dejar algo, o al menos no dedicarnos al 💯 como antes. No soy de Guatemala, pero gracias por habernos enseñado tanto. ♥️"