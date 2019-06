Selecciones, jugadores y técnicos que disputarán la Copa América

Esta es la lista de los planteles completos de las 12 selecciones participantes en la Copa América 2019, que se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

A outra parte do elenco da #SeleçãoBrasileira foi a campo ontem, no Pacaembu, para uma atividade tática sob o comando do técnico Tite!#JogaBola #CopaAmérica pic.twitter.com/V5G2Saa0CF

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 11, 2019