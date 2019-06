Con cuatro anillos y tras 18 temporadas, estrella de la NBA anuncia su retiro

"Es con mucha emoción que me retiro del básquetbol, ha sido un viaje increíble!", anunció la exestrella de San Antonio Spurs, Tony Parker.

El base francés confirmó este lunes en su cuenta de Twitter, su retiro como jugador de básquetbol tras 18 temporadas en la NBA.

Parker, de 37 años, que ganó cuatro anillos de la NBA con los Spurs entre 2003 y 2014, anunció que ponía fin a su carrera vía Twitter.

"Ni en mis sueños más osados pensé que iba a vivir esos momentos inolvidables con la NBA y la selección francesa. Gracias por todo!", agregó.

Parker es uno de los jugadores extranjeros más exitosos que jugaron en la NBA.

Fue una figura clave en los equipos de los Spurs que animaron la Liga en las últimas dos décadas.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019