Suspenden a periodista por ofender a mujer que acusa a Neymar de violación

La reconocida cadena RMC Sport suspendió a dos de sus estrellas por haber ofendido a la mujer que acusa a Neymar de violación. Esto dijeron.

El periodista Daniel Riolo y el exfutbolista Jérôme Rothen, que habían tenido palabras sexistas contra la modelo brasileña, fueron suspendidos de antena.

Así lo dio a conocer Laurent Eichinger, director de dicha cadena televisiva.

"Nos oponemos evidentemente a esas palabras. Les hemos pedido que se disculpen, lo que han hecho", dijo Laurent.

"Hemos escuchado la intervención de (la secretaria de Estado encargada de la Igualdad mujeres/hombres) Marlène Schiappa", agregó.

Y continuó: "Están suspendidos hasta nueva orden. Los veré durante la semana", declaró, confirmando la información de Le Parisien.

El jueves el periodista Daniel Riolo y Jérôme Rothen habían hablado de la joven que acusa a Neymar de violación.

Se refirieron a ella como "de segunda división", interrogándose: "¿Viste a la chica?".

Además agregaron que esperaban "que fuera un avión de combate intersideral, me sentí muy decepcionado", dijo Riolo.

Schiappa anunció el domingo que iba a acudir al Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) tras estas palabras sexistas.

"Más allá de su inmunda estupidez, su notoria maldad y su ignorancia de la cultura de la violación, ofenden a las mujeres", señaló Schiappa en un tuit.

"Estoy pensando en todas las mujeres que son reacias a denunciar o a quejarse después de haber sido violadas o agredidas sexualmente y que temen este tipo de comentarios", dijo Schiappa en otro tuit.

Los dos comentaristas se disculparon el domingo por la noche por esas palabras, también en la red social Twitter.

"Me gustaría disculparme por los comentarios con respecto al caso Neymar. Esto no es aceptable, y lamento no haberme dado cuenta en ese momento", dijo Jérôme Rothen.