Sin Neymar, Brasil se divierte y golea previo al inicio de su Copa América

A pesar de que jugó sin Neymar, Brasil arrolló a Honduras en su último fogueo previo a su debut en la Copa América.

Esta fue la última prueba para la "Canarinha" y goleó 7-0 a Honduras en Porto Alegre.

La verdeamarelha comenzó temprano la goleada por intermedio de Gabriel Jesús al minuto 6.

DEU BRASIL! No último amistoso antes da Copa América, #SeleçãoBrasileira goleou no Beira-Rio. Agora é reta final de preparação para a estreia!

Fue un tanto que primero fue anulado y después fue dado por válido con el videoarbitraje.

Siete minutos después vino el segundo tanto con cabezazo de Thiago Silva.

Honduras no pudo sobreponerse y terminó apelando al juego violento.

Dicha actitud le costó un penalti cuando Izaguirre le dio un pisotón a Richarlison.

O primeiro sempre é especial… Certo, David Neres?

Com esse toque de classe, o atacante balançou as redes com a Amarelinha. Que venham muitos gols pela frente! ⚽🇧🇷

🇧🇷 7 x 0 🇭🇳 | #JogaBola #BRAxHON

Foto: @lucasfigfotoCBF pic.twitter.com/EtaCjmqMSc

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2019