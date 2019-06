Sale a luz video de la supuesta agresión cometida por Neymar

Brasil escuchó por primera vez la versión de la joven que acusa a Neymar de violación.

En una entrevista exclusiva que fue divulgada una hora antes de que el astro, sobre el cual pesan todas las miradas, entrara al campo a disputar un amistoso con la canarinha frente a Catar.

El atacante del París SG, que había escrito en su instagram que el de esta noche tal vez fuese el juego más difícil de su carrera "por las circunstancias", dejó en el minuto 20 el partido, que acabó con victoria favorable a Brasil por 2-0.

La asesoría de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó poco después que Neymar "sufrió un esguince en el tobillo derecho".

Entrevista por SBT

Ni la abrupta salida de Neymar en el amistoso, ni los extractos de la entrevista de su acusadora transmitidos este miércoles por SBT sacudieron de inmediato la internet.

"Fue agresión juntamente con violación", disparó la joven que se identificó como Najila Trindade Mendes de Souza en su primera entrevista, que será divulgada completa el lunes.

"Era mi intención (…) era tener una relación sexual con él", dijo Trindade al ser consultada específicamente sobre el consenso entre ambos.

Imágenes de lo ocurrio en la habitación

En su primera aparición pública, la joven, que se define como modelo, dijo que Neymar pagó el hotel y los pasajes para París.

Las cosas cambiaron, según Trindade, en el primer encuentro entre ambos. "Él estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije ok, voy a intentar manejar esto", respondió Trindade.

"Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (…) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató la joven.

En otro capítulo de esta historia, esta noche el portal de noticias G1 informó que la policía tiene un video grabado por Trindade en un supuesto segundo encuentro. El contenido no fue divulgado.