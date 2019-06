Liverpool se viste de rojo en la celebración de la sexta "Orejona"

Decenas de miles de aficionados desfilaron por las calles de Liverpool para festejar el título de la Liga de Campeones conquistado por los 'reds' tras vencer al Tottenham 2-0.

El entrenador Jürgen Klopp y los héroes del sexto título continental pasearon en un autobús descapotable, mostrando la 'Orejona' en un desfile.

El recorrido, de varios kilómetros por el centro de la ciudad que vio nacer a los Beatles, debía conducirles hasta el frente marítimo de la ciudad del norte de Inglaterra.

"Simplemente queríamos vivir el ambiente. Hemos esperado tanto tiempo; mi hija tenía dos años la última vez que ganamos", declaró a la AFP Mark Hodgett, de 47 años, acompañado por Keira, de 16.

"Sólo estar aquí es extraordinario. El ambiente es increíble", añadió la joven.

Aleisha Tipton, de 23 años, viajó desde la cercana Cheshire para asistir al desfile triunfal, tal como había hecho en 2005.

De hecho muestra con orgullo una bufanda conmemorativa de aquella victoria: "Lo estoy saboreando más esta vez, porque entonces sólo tenía nueve años", dice bajo un cielo plomizo que deja caer gotas de agua de vez en cuando.

"Puede llover todo el día, nos da igual", exclama.

Los hinchas del Liverpool no esperaron a la tarde del domingo para festejar el título, ya que muchos de ellos comenzaron los festejos tras el partido y siguieron durante toda la madrugada. vestidos con la mítica camiseta roja de su equipo.

"Es lo nunca visto… ¡un océano rojo!", explica a la AFP Paul Shingler, de 52 años y procedente de Yorkshire.

El sábado por la noche, el pitido final del partido desencadenó escenas de euforia en la capital de España, a donde se despalaron 50.000 hinchas del Liverpool.

"This is fabulous. This is something we'll never forget." 🙌

Head to @LFCTV GO for brilliant interviews from today's #UCL trophy parade with @JHenderson, Jürgen Klopp, @Alissonbecker, @DivockOrigi, @VirgilvDijk and many more 👇

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019