Marcha: Erick Barrondo y Mirna Ortiz ponen en alto el nombre de Guatemala en Eslovaquia

El medallista olímpico, Erick Barrondo, logró un segundo lugar en la competencia de los 10 kilómetros de marcha de Borský Mikuláš, Eslovaquia.

Barrondo terminó por detrás del británico Callum Wilkinson. La tercera posición fue para el también británico Cameron Corbishley.

Pero, a parte del segundo puesto, Barrondo compartió la gran noticia de que mejoró su marca personal en dicha distancia.

“Hola [email protected] quiero contarles que le dimos la bienvenida a junio con mi mejor marca personal en 10 km 39:52, y una 2da posición en la competencia”, escribió Erick en su cuenta de Facebook.

Battled hot conditions in Slovakia today, but all worth it for the win and @BritAthletics 10km record, as well as equaling the course record from 1992. Strong performance from pal and team mate @camcorbishley pic.twitter.com/zy13uuXu6O

— Callum Wilkinson (@CWilko97) June 1, 2019