Futbolistas, clubes y personalidades del futbol lloran a "la Perla"

José Antonio "la Perla" Reyes, exmilitante en decenas de clubes tanto en España como en otras partes del mundo, falleció en un accidente de tránsito.

El mediocampista, que inició su carrera con el Sevilla y actualmente militaba en el Extremadura de la Segunda División, es recordado tras este fatídico hecho.

Varios exclubes en los que jugó, iniciando con el Sevilla, lamentaron el deceso de Reyes quien tenía 35 años de edad.

No obstante, otros clubes en donde militó, como el Real Madrid, Atlético de Madrid y el Arsenal inglés, también se unieron al pesar del mundo futbolístico.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.

Jose Antonio Reyes: 1983-2019

Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI

— Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019