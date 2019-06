Champions: Esta es la exorbitante cifra que pagaría aficionado turco por ver la final

El rojo del Liverpool y el blanco del Tottenham han coloreado este sábado las calles de Madrid, tomadas por los aficionados ingleses, en medio de los cantos y la búsqueda de entradas, a pocas horas para la final.

En la céntrica plaza de la Puerta del Sol, mientras muchos combaten el intenso calor en bebiendo cerveza.

Otros muestran pancartas en las que se puede leer "Buy tickets" ("compro entradas").

"Verlo desde dentro del estadio es mucho más excitante. Es mejor", dice a la AFP Keman Kalkavar.

Keman, un ingeniero turco de 50 años, aficionado de toda la vida del Liverpool, que está dispuesto a pagar 5.000 euros (Q43 mil 184) por una entrada.

Highs. Lows. Massive moments. Giants toppled. From the brink of elimination…to achieving the impossible!

One more game 👊#UCLfinal pic.twitter.com/Z9yQmgUeCN

— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2019