Este es el análisis de Ana Lucía Martínez sobre la final de Champions League

La futbolista guatemalteca, que milita en el Madrid CFF de España, analizó para Publinews cómo llegan el Tottenham y el Liverpool a la final de la Champions League.

Ana Lucía Martínez dice que a pesar de que ambos equipos merecen estar donde están, en esta ocasión le va al Liverpool.

La jugadora es la máxima exponente del futbol nacional.

Y lleva más de cuatro años viviendo en España, en donde ha vestido la camiseta de cuatro clubes de la Primera División Femenina.

¿A cuál equipo le vas en la final de la Champions?

Ambos equipos se merecen estar en la final, demostraron que son los mejores, pero esta vez voy con el Liverpool.

¿Por qué vas con los “Reds”?

Porque durante el torneo, táctica y físicamente, el Liverpool demostró ser uno de los equipos más fuertes y un gran adversario para cualquiera.

¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito para el Liverpool?

Pues llega a su segunda final de forma consecutiva de Champions League…

En general sus estrellas han cumplido sus expectativas.

Pero creo que su entrenador, Jürgen Klopp, es quien ha marcado la diferencia, es de los mejores que hay en la actualidad.

¿Cuáles futbolistas crees que brillarán en la final?

Posiblemente los jugadores más ofensivos, por ejemplo Mané, Salah, Lucas Moura y Dele Alli, aunque por ser la final la actuación de los porteros será determinante.

Omar Solís | La guatemalteca Ana Lucía Martínez se inclinó por el Liverpool para la final del sábado

Practica otro deporte

Mientras cuenta las horas para ver el partido más importante, de clubes en Europa, Ana Lucía Martínez no pierde el ritmo.

Y para no “enfriarse”, después de que finalizó el campeonato, ahora incursiona en el futbol playa.

¿Desde cuándo comenzaste a dar tus primeros toques en el futbol playa?

Empecé a practicar futbol playa desde hace dos semanas.

Primero fue en un torneo en Murcia y el fin de semana dio inicio la Liga Nacional de Futbol Playa.

Cada fecha se juega en diferencia provincia.

¿Por cuánto tiempo jugarás?

Este evento se realiza después de la temporada de futbol once, se juega solo durante el mes de junio.

¿Y te gusta esa disciplina?

Me gusta jugarlo aunque es mucho más difícil de lo que parece, se necesita una base física importante.

¿Es más fácil o más difícil que el futbol once?

Para mí es más fácil el futbol once porque es en la superficie en la que siempre me he entrenado y jugado.

Pero ambos tienen sus complejidades.

¿Cómo te ha ido en tus primeros partidos?

Inició la Liga el fin de semana y empatamos un juego, 2-2, al Recreativo de Huelva, y el otro lo ganamos 8-4 al actual campeón Melilla.