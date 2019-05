VIDEO. ¡Drama en MLB! Niña recibió pelotazo y jugador quedó desconsolado

Un momento de mucho drama se vivió en la Major League Baseball (MLB) cuando Albert Amora Jr. bateó e impactó con la bola la humanidad de una niña.

Fueron minutos de tensión los vividos en el Minute Maid Park de Houston durante el encuentro entre los Astros y Chicago Cubs.

Era la cuarta entrada cuando Amora Jr. bateó una bola que terminó en las gradas golpeando a una niña en la cabeza.

@JuliaMorales here’s @albertalmora when he found out the girl who got hit with the foul ball is going to be ok! pic.twitter.com/GmSGZmcKnR

— Todd Kolkhorst (@tkolkhorst) May 30, 2019