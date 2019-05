Hacen oficial los clubes guatemaltecos que jugarán en la Concacaf

Con una publicación especial, la Concacaf oficializó los nombres de los tres equipos guatemaltecos que competirán en la Liga.

Después de que Antigua GFC se coronó como monarca del balompié nacional, quedó definida la tercera plaza.

Así, Guastatoya, Comunicaciones y Antigua GFC, serán los representantes por Guatemala en la edición 2019.

El anunció fue acompañado por tres imágenes de los equipos guatemaltecos junto con sus escudos.

Además, también recordó que solo faltan tres días para que se lleve a cabo el sorteo que se llevará a cabo en Guatemala.

El evento tendrá lugar este jueves a partir de las 20:00 horas en un reconocido hotel y centro de convenciones de la zona 11 capitalina.

Guastatoya se clasificó a este torneo después de haberse coronado como campeón del Torneo Apertura 2018.

Mientras que Antigua GFC lo hizo, al ser el monarca del Clausura recién terminado.

SV Robinhood is making their long-awaited Concacaf return! The Suriname club will be fighting to bring a #SCL title back home.

🗞>> https://t.co/VNQ92OVLxa pic.twitter.com/9e8zbghj4u

— Concacaf (@Concacaf) May 27, 2019