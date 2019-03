Valtteri Bottas se impone en la primera prueba de la temporada de la F1

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se llevó este domingo el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, y relegó al pentacampeón Lewis Hamilton.

Esta fue la primera prueba de la temporada, y Bottas adelantó en el inicio a su compañero Hamilton, que había salido en "pole position".

El pentacampeón británico quedó segundo, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

La Scuderia, que se perfilaba como la favorita por sus resultados en los ensayos de invierno, se quedó así a las puertas del podio.

