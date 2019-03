Amenazan a famoso luchador mexicano con revelar su identidad

El reconocido luchador mexicano, “The King” Rey Misterio, mostró su indignación y coraje al haber sido objeto de extorsión.

“The King”, como también es conocido, reveló que una persona trató de chantajearlo con una publicación de fotos suyas sin máscara.

“A veces me pregunto: ¿Qué gana el aficionado que hostiga el espacio personal de uno?”, dijo el luchador en su perfil de Facebook.

Y continuó: “¿Te gusta la lucha libre? ¡Quiérela y cuídala! ¿Qué ganas con querer publicarme o quererme extorsionar que tienes fotos mías de mi cara?”.

“Realmente no me importa ni me afecta si quieres causarme algún daño”, expresó el Rey Misterio.