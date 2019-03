GuateenAbuDhabi Ovalle cabalgó hasta el primer oro de Guatemala en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

View this post on Instagram

‪#GuateenAbuDhabi esta es parte de la rutina que llevó a Rafael Ovalle, montando a “Kohelia Penge” a ganar la medalla de oro 🥇 para Guatemala 🇬🇹 esta madrugada en Abu Dhabi. #WorldGamesAD #ConocealosDeterminados #ApoyaalosCampeones #EligeIncluir ‬