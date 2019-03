Rafael Salguero es sancionado siete años de toda actividad futbolística

La justicia interna de la FIFA ha sancionado a Rafael Salguero, expresidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol (Fedefut), al considerarlo culpable de soborno y reventa ilegal de entradas, anunció este miércoles el organismo futbolístico a través de un comunicado.

Salguero, de 73 años, ha sido sancionado con un periodo de siete años apartado de cualquier actividad relacionada al futbol, así como con una multa de 100.000 francos suizos (misma cantidad en dólares).

Former FIFA fatcat Rafael Salguero, part of the infamous FIFA executive committee of 2010, banned from football from seven years. Has already admitted bribery to US Court and avoided jail in Dec afterserving three yers under house arrest. pic.twitter.com/dt7gBc2NRa

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 13, 2019