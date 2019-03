Usuarios se divierten en las redes con la llegada de Zidane al Real Madrid

Las redes sociales estallaron con memes tras el anuncio de la llegada de Zidane al banquillo blanco. Aquí te presentamos las mejores bromas.

Vuelve Zidane al Real Madrid 😂 pic.twitter.com/JiPEgd8Sk2 — Frases Simpson (@simpsonianos) March 11, 2019

Después de que el Real Madrid confirmó y presentó al francés Zinedine Zidane como nuevo entrenador, muchos rieron con los memes más originales.

Se va Solari. Entra Zidane pic.twitter.com/Ys6FuXuXgm — Alberto (@Bertto93) March 11, 2019

Zidane despertó todo tipo de sentimientos en los madridistas

Y es que los internautas recordaron con sus bromas, a Santiago Solari, Cristiano Ronaldo, y al mismo Florentino Pérez.

TODOS los madridistas viendo a Zidane de regreso en el Real Madrid. pic.twitter.com/txFAtZU5lK — Real Madridismo®️ (@iRealMadridismo) March 11, 2019

El francés fue presentado este lunes en conferencia de prensa, y dijo sentirse muy feliz de estar de nuevo de vuelta.

Además, aseguró que estos meses de descanso le han sentado bien, y que tiene ganas de volver a entrenar al Real Madrid.

“Lo que quiero es otra vez trabajar y poner al club donde tiene que estar”, dijo Zidane durante su presentación.

“No solo es le hecho de volver, me animan otras cosas, es un segundo proyecto para mí, para el club”, expresó.

En el mismo acto, Zinedine Zidane también habló un poco acerca de por qué se había marchado del Real Madrid, la primera vez.

Mbapeé saliendo hacia Madrid tras recibir la llamada de Zidane… pic.twitter.com/DomuknCsdi — Emilio 🇪🇸 (@emilio19721972) March 11, 2019

“Me fui porque era el momento para mí, y creo que para el vestuario, no me fui porque me gustara marcharme sino porque creía que había que cambiar algo”, dijo.

No sé dónde hay más amor.

Si en la mirada entre Verónica y Zidane o en la mirada de Florentino a Zidane 😁. pic.twitter.com/yw8nk2Zt0w — Patri Fdez. (@PatriFdez18) March 11, 2019

Y es que a diferencia de cuándo se marchó, que dejó al Real Madrid en la cúspide de Europa, Zidane encuentra un equipo totalmente diferente.

🔥 Zidane vuelve para apagar el incendio pic.twitter.com/IAG8f3JHp5 — AS (@diarioas) March 11, 2019

El Real Madrid se encuentra sumido en una crisis después de prácticamente haberlo perdido todo en la temporada.

En los memes, Zidane fue comparado hasta con Superman. / Twitter

Fue eliminado por el Barcelona, de la Copa del Rey y ya no tiene posibilidades de ganar la Liga española.

Zidane nuevo entrenador del Madrid. Vuelven los memes chavales… pic.twitter.com/FHr9XyVkbI — CrisRelajatePlease (@SpanishAtleti) March 11, 2019

Pero además, también quedó fuera de la Champions League, después de haber sido superado por el Ajax holandés.