Andrés Agulla analiza para Publinews, cómo va la Champions League

En una entrevista con Publinews el reconocido comentarista de ESPN, Andrés Agulla, nos dio un análisis sobre cómo ve a los equipos en la Champions League.

Agulla llegó a nuestro país con ocasión de la gira del trofeo de la Champions, que trae Lay’s a Guatemala.

Y junto con otro de los grandes de ESPN, Mario Kempes, comparten este sábado y domingo con los aficionados guatemaltecos.

De hecho, fue Andrés Agulla quien este viernes mostró "la Orejona" ante los medios de comunicación.

“La Champions League se puso difícil”

Según el argentino, los juegos de ida de los octavos de final depararon algunas sorpresas que pusieron interesantes estas llaves.

¿Cómo ves los octavos de final después de haberse jugado los partidos de ida?

Lo veo durísimo porque pensaba en quiénes ganarían cada un de las eliminatorias, había hecho un cálculo, pero después me encuentro con estos octavos y con equipos que realmente jugaron bien.

El trofeo que portó Agulla, es el original, que será entregado al próximo ganador de la Champions League. / Reina Damián S.

¿Y cómo analizas a cada equipo?

El PSG: Siempre tiene esa cuestión de que si le alcanzará, porque no tiene peso histórico, pero está otra vez diciendo que está jugando bien al futbol.

El Atlético de Madrid: No aparece entre los candidatos, pero le hizo un gran partido y le ganó bien a la Juventus. Está todo realmente muy apretado.

La Juventus: Creo que tiene chance de darle vuelta al resultado, pero no es fácil. Enfrente tiene a un equipo que defiende bien y meterle dos para ir al alargue, o tres para eliminarlo, será difícil.

Sin embargo, la Juventus tiene un gen competitivo y tiene a Cristiano Ronaldo, no creo que se entreguen tan fácil.

El Real Madrid: No ha jugado bien, el Ajax le hizo un primer tiempo que lo pasó por arriba, pero es el Real Madrid y ha ganado tres seguidas. Quién se anima a decir que no puede ganar una Champions.

El Barcelona: Jugó un partido correcto, no muy bien, no explotó, pero tiene a Messi, quién puede decir que no podrá.

¿Te animas a decir qué equipos llegarán a la final?

No. Depende de los sorteos, pero sí diré que estamos en una edición de Champions realmente impresionante y estamos todos muy pendientes de qué sorpresas van a haber. Lo estamos viviendo con mucha intensidad.

Veo que hay 5 o 6 equipos que genuinamente podemos argumentar que tienen todo para ganar la Champions.

¿Y cómo ves los estilos de los técnicos?

Uno de los grandes atractivos de la Champions es que están los mejores técnicos del mundo, con estilos muy distintos.

Diego Simeone dirige al Atlético de Madrid, que sacó ventaja sobre la Juventus en el juego de ida. / AFP

Guardiola (Manchester City) tiene un futbol de posesión, de ataque, arriesgado y ofensivo.

Está Jürgen Klopp (Liverpool) con su futbol de presión, de heavy metal como él dice.

Mientras que Diego Simeone (Atlético de Madrid) es todo lo contrario, y Massimiliano Allegri (Juventus) es un punto distinto.

Thomas Tuchel, del PSG, busca la graduación y viene con argumentos muy sólidos.

Agulla dice que le gusta el estilo de Pep Guardiola. / AFP

¿Y qué estilo te gusta más?

A mí me gusta el futbol ofensivo, detener la pelota y atacar. Pero hay que jugar al futbol al que tu equipo se adapta mejor.

Le tengo mucho respeto a los que juegan otro tipo de futbol y los defiendo.

El Atlético de “el Cholo” Simeone, no va a jugar como juega el Barcelona o el City.

Así que tenemos un crisol de estilos y a los mejores técnicos del mundo.

A mí me gusta mucho el futbol de Guardiola, pero si gana “el Cholo” Simeone me quitaré el sombrero, porque juega un futbol que es acorde a su talento y a lo que él sabe como técnico.