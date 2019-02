La triste confesión de la novia de Emiliano Sala y el tatuaje en su honor

View this post on Instagram

La novia de Emiliano Sala, Luiza Ungerer, se realizó un tatuaje en homenaje a su novio. "Para siempre Emi ❤". Luego de lo sucedido con el jugador, su novia lo despidió a través de las redes sociales con un emotivo mensaje: "Te amo y siempre te voy a extrañar". . Más info en haceinstantes.com #haceinstantes #hi #news #EmilianoSala #LuizaUngerer #tatuaje #novia #emi #9 #futbol #tragedia #cardiff #nantes #tattoo