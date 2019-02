El Barcelona y el Real Madrid definirán el pase a la final de la Copa en la vuelta

El Barcelona y el Real Madrid no lograron pasar del empate 1-1 este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta en el Santiago Bernabéu.

El equipo blanco abrió el marcador con un gol de Lucas Vázquez, aprovechando un pase atrás de Karim Benzema (6), antes de que Malcom igualará con disparo casi sin ángulo (58) en un partido que Lionel Messi vio de inicio desde el banquillo.

Tras mantener la incertidumbre en los últimos días, finalmente el capitán azulgrana, tocado en el muslo, salió a disputar la última media hora por Coutinho (62) en lo que fueron los mejores minutos de los locales.

El gol blanco llegó en una jugada en la que el balón le llegó en el segundo palo a Benzema, que desde la línea de fondo dejó atrás para que Lucas Vázquez marcara de remate cruzado (6).

Con el resultado a favor, el Real Madrid se mostraba más cómodo sobre el terreno de juego ante un Barcelona, que controlaba el balón, pero le faltaba el último pase con muchas imprecisiones a la hora de conectar con Luis Suárez, Coutinho o Malcom, sus hombres de arriba.

Tras la pausa, el Barça dio un paso adelante y empezó a conectar mejor sus pases, mientras el Real Madrid ya no presionaba tanto como en el primero tiempo.

Apareció entonces Jordi Alba, que tras una galopada perdió un mano a mano con Keylor Navas, el balón rechazado acabó en Luis Suárez que estrelló el esférico en el poste y el rebote lo recogió Malcom para hacer el 1-1 con un tiro casi sin ángulo (53).

5️⃣8️⃣' GOOOOOOOAL BARÇA!!!!! Malcom fires in after a frantic play in the Madrid area!!!! We're all knotted up!

LIVE: Barça 1 – 1 Real Madrid

🔵🔴 #ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/0DHPsA2imO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2019