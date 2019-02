¡Bombazo! China se lleva a otro crack

El Manchester United confirmó el traspaso definitivo de una de sus estrellas de los últimos años, Marouane Fellaini.

Así, el club inglés anunció que su internacional belga jugará con el Shandong Luneng, de la Super Liga China.

"Todo el mundo en el United da las gracias a Marouane (Fellaini) por sus servicios”, expresó el United en un comunicado de prensa.

“Y le desea buena suerte para lo que viene tras su traspaso al Shandong Luneng Taishan FC en China", continuó.

Tras su llegada al United procedente del Everton en 2013, el centrocampista belga de 31 años disputó 177 partidos en cinco temporadas y media, marcando 22 goles.

Fellaini llega a China siguiendo los pasos de otro innternacional belga, Mousa Dembele.

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!

— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2019