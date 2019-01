Desde Atlanta: El "Silver Bullet" no tiene dudas, los Pats ganarán su sexto anillo

Inconfundible fanático de los Patriots, el "Silver Bullet" llama la atención de muchos a las afueras del Mercedes-Benz Stadium.

La "Bala de Plata" porta en su mano derecha la réplica de los cinco anillos que su equipo ha ganado y su atuendo refleja todo su sentir.

En forma muy amigable, el aficionado que no revela su verdadero nombre, cuenta que ha estado en cuatro de los cinco partidos en los que los Pats han ganado el trofeo Vince Lombardi.

"El único que me perdí fue porque poco antes me fracturé el pie y no pude ir a Jacksonville (sede del XXXIX) cuando le ganamos a los Eagles (24-21), recuerda".

#SuperBowl el “Silver Bullet” (Bala plateada” es un seguidor de los #GoPats⁠ ⁠ que llama la atención de muchos a las afueras del Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta #SBxPublinews vía @FRuiz_PN pic.twitter.com/SCDvbp2qzx — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 31, 2019

Sin embargo de todos sus viajes al Super Bowl este será especial para él, ya que será el primero en el que podrá ingresar a los graderíos del estadio.

"Estuve ahí, pero los boletos estaban muy caros, ahora lo logré con tiempo y aunque sigue siendo caro, gasté algunos ahorros para no perdérmelo", asegura.







Este pintoresco seguidor de los Pats asegura que vive a las afueras de Boston, en Massachusetts, y comparte que ha estado en muchos partidos en el Gillette Stadium, en Foxboro al ser portados de tickets de temporada dese hace 17 años.

Lo tiene muy claro

"Creo que ganaremos 21-23" es la predicción del "Silver Bullet" para el duelo ante los Rams de Jared Goff.

Junto con esto, el aficionado considera que el jugador más valioso (MVP) será el corredor Sony Michel o posiblemente el receptor Chris Hogan.

#SuperBowl el aficionado cuenta que ha estado en cuatro de los cinco partidos en los que los #GoPats han ganado el trofeo Vince Lombardi, pero que será esta la primera vez que ingrese al estadio #SBxPublinews vía @fruiz_pn pic.twitter.com/DZ1xxhroqD — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 31, 2019

"Sony comenzó la temporada lesionado, pero volvió muy fuerte y parece un cohete", dice.

El "We´re still here" ("aún estamos aquí") que el mariscal Tom Brady le dijo al receptor Julian Edelman después de su victoria en el juego de campeonato de la AFC, es la frase que hizo suya para este juego.