Difunden estremecedor audio de Emiliano Sala desde el avión desaparecido

Diario Clarín de Argentina, reveló la última comunicación de Emiliano Sala desde el avión. “Qué miedo que tengo”, se le escucha decir.

La aeronave en la que viajaba el futbolista argentino, de Nantes, Francia, a Cardiff, Reino Unido, desapareció en el Canal de la Mancha.

La policía buscó durante tres días, el avión, apoyado de helicópteros y barcos, pero no encontraron ningún rastro.

De acuerdo a un audio difundido por WhatsApp, esta sería la última comunicación que tuvo el jugador.

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos”, se escucha en el audio.

Y continuó: “Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”.