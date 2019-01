El Sevilla aprovecha y le saca ventaja al Barcelona en los cuartos de la Copa del Rey

El primero de dos encuentros entre el Sevilla y el Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey 2018-2019 se jugó este miércoles en la casa del conjunto andaluz.

El marcador favoreció al equipo local 2-0 gracias a dos anotaciones en el segundo tiempo. Primero del argentino Pablo Sarabia, cuando se jugaba el minuto 58, y luego del tunecino Wissam Ben Yedder, al 76.

https://twitter.com/SevillaFC/status/1088200590746894338

Aunque el equipo azulgrana contó con el alemán-ghanés Kevin-Prince Boateng en su alineación titular, la ausencia de Lionel Messi, quien fue dejado al margen de la convocatoria le pesó demasiado a los hombres del entrenador Ernesto Valverde.

En la segunda parte, con el parcial 0-1, Valverde hizo ingresar al uruguayo Luis Suárez y al brasileño Phillipe Coutinho, pero estas variantes no fueron significativas en la creación de juego ofensivo en la portería contraria.

El partido de vuelta de esta serie se jugará el miércoles 30 de enero (14:30 horas) en el Camp Nou, escenario en el que los culés, seguramente con Messi en el once titular intentarán remontar esos dos goles de diferencia.

🏁 Full time.

💪 Next week Wednesday 30 January, 21.30 CET, we have the opportunity to come back.

🏆 #CopaBarça pic.twitter.com/D8ZdFWcclM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2019