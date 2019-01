Rafael Nadal y Petra Kvitova se abren paso a las semifinales del Abierto de Australia

En el Abierto de Australia, Rafael Nadal y Petra Kvitova tuvieron un gran rendimiento sobre la cancha para conseguir el objetivo en común de avanzar en el primer Grand Slam de la temporada.

Nadal, número 2 mundial, venció con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe, y jugará en semifinales con el griego Stefanos Tsitsipas, sensación del torneo tras eliminar a Roger Federer y que en cuartos apeó a Roberto Bautista.

Nadal, que en Melbourne regresó a las pistas tras cuatro meses fuera por la lesión que sufrió en semifinales del Abierto de Estados Unidos, se mostró muy superior a Tiafoe, de 21 años, al que derrotó por 6-3 y 6-4 y 6-2. Será la semifinal 30 de un Grand Slam para el español de 32 años, que tiene 17 trofeos en su vitrina.

"Es emocionante para mí estar de regreso en semifinales aquí en Melbourne, volver tras estar un tiempo sin jugar, es una gran sensación, mejor imposible. Estoy muy contento de la manera en la que he jugado esta noche", señaló Nadal a pie de pista.

Tsitsipas, que en octavos eliminó al doble defensor del título Roger Federer, se clasificó para su primera semifinal en un Grand Slam, a sus 20 años, tras vencer a otro español, Bautista, en cuatro sets (7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2))

En la categoría femenina poco más de dos años después del ataque con cuchillo que estuvo a punto de poner fin a su carrera, la checa Petra Kvitova superó a la australiana Ash Barty, 6-1 y 6-4, para alcanzar las semifinales.

Kvitova, de 28 años y que jugará su primera semifinal de un grande en cinco años, se enfrentará a la estadounidense Danielle Collins, 35 de la WTA, por primera vez en esta ronda.

"Realmente, no imaginaba volver a este gran estadio y jugar con las mejores. Es muy grande", dijo entre lágrimas al final del partido la checa, que en diciembre de 2016 tuvo que abandonar las pistas durante seis meses después de sufrir un corte en su mano en un ataque con cuchillo en su domicilio por parte de un individuo que intentaba robarla.

Pero la sexta jugadora mundial, ganadora del preparatorio de Sídney, ha recuperado su mejor nivel y llega a semifinales con una racha de nueve victorias consecutivas. Con su triunfo de este martes iguala su mejor resultado en Melbourne, hace siete años.

Thanks for your kind words everyone, especially @ashbar96 🙏

I could not be more happy to be back in a Grand Slam semifinal! Pojd!#ausopen pic.twitter.com/mS24NM6qis

— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) January 22, 2019