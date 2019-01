Entrevista con Sebastián el "Loco" Abreu: "Quien es atleta nunca para de entrenar"

Atrasado 45 minutos para su presentación en el Rio Branco, en Vitória, Espírito Santo, Sebastián “el Loco” Abreu llegó mostrando a lo que vino. De buen humor, bromeó con los periodistas y rebatió preguntas que cuestionaban su condición física. Esta es la entrevista que le elaboró Publinews Internacional.

Con dos Copas del Mundo en el equipaje y gran visibilidad por equipos brasileños como el Botafogo, el atleta dijo que, además de contribuir al futbol capixaba, apoyará acciones sociales.

Según informaciones extraoficiales, el jugador ya recibió 35 mil reales (un poco más de US$9 mil) como pago por el mes de enero, y recibirá otros 35 mil mensuales –entre salario, derechos de imagen y gratificación técnica–, además de apartamento, el vehículo privado, y otros 25 mil reales en caso de ser el goleador del campeonato.

La dirección de Rio Branco, club de la Serie D del futbol local, no confirmó esta información.

¿Cómo fue la recepción de la hinchada a tu llegada?

Superó totalmente lo que pensábamos. Fue genial. Llegar a un club de esta manera da emoción, voluntad de entrar y empezar a jugar. Pero ese es solo el comienzo. Nadie va a ganar porque la hinchada está emocionada. Tenemos que ayudar a los aficionados a mantener esa emoción haciendo bien nuestro trabajo dentro del campo.

A los 42 años, ¿de dónde sacas tanta motivación?

La motivación principal es mantener la pasión por disfrutar del futbol. Siempre que me encuentro con exatletas, ellos dicen: “Continúa, no hay cosa más linda que jugar”.

El Rio Branco debuta el 2 de febrero. ¿Vas a jugar ese día?

¿Por qué no? Quien es atleta no para de entrenar. Yo estaba de vacaciones, pero mi preparador físico estaba cerca en todo momento. La preocupación va a ser tomar el ritmo con el balón y la adaptación. Pero la parte física… puedes estar tranquilo. A los 20 años, el GPS hablaba que yo corría 8 kilómetros (por juego). Con 42, dice que corro 7, uno más o menos no hace diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es un buen cruce para que yo envíe el balón hacia el gol.

Perfil

• Nombre: Washington Sebastián Abreu Gallo.

• Posición: Delantero.

• Edad: 42 años.

• Goles en su carrera: 420.

• Equipos: Botafogo, Gremio, Nacional, Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruña, River Plate, Real Sociedad y 20 más en México, El Salvador, Israel, Grecia, Ecuador, Chile y Paraguay.

¿Todavía tienes pique para ayudar a marcar y buscar juego?

Siempre le digo una cosa al entrenador: “Para defenderte cuenta con 10. Pero para atacar cuenta con 12”. Mi característica tradicional es meterme entre los defensores. Pero lo fundamental es entender a mis compañeros y sacar provecho de ellos, al igual que ellos de mí.

¿Has oído hablar del clásico contra Desportiva?

La hinchada ya me envió videos antiguos sobre la importancia de ese juego. Pero, obviamente, es siempre hermoso participar en un clásico. Puedes ganar y caer en la gracia del aficionado. Pero no sirve ganar un clásico y perder los demás juegos.











¿Cómo es llegar a un equipo como el principal jugador?

Sé bien cuál es mi lugar dentro del equipo. No soy más que nadie. Tengo una trayectoria, tengo un nombre, sí, pero necesito el equipo para hacer mi trabajo. Voy a ayudar lo que sea necesario en la parte táctica, en la parte colectiva, dentro del colectivo, hacer una unión. Me gusta ser una referencia en ese tipo de situación. Quiero igualdad con mis compañeros. Si ellos están bien, eso va a repercutir en el campo.

Eres famoso por los penales a lo “Panenka”. ¿Podemos esperar eso en el Capixabão?

No (risas). Eso acabó en 2011, en un clásico contra el Fluminense. Fue un momento especial de cerrar esa forma de golpear el balón. Como nadie lo cree, para mí es mejor porque los arqueros se quedan parados y yo acabo tirando el balón en la esquina.

¿Y cómo esperas contribuir fuera de la cancha?

Llega una hora que comienzas a darte cuenta de que hay muchos lugares en los que puedes ayudar con tu presencia.

Estoy siempre abierto a cualquier tipo de invitación, principalmente las de acciones que involucran a niños, como ir a las escuelas y barrios carentes que necesitan apoyo.