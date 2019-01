El Barcelona reafirma su liderato en la Liga con un triunfo contra el Leganés

El partido entre el Barcelona y el Leganés le puso fin a la vigésima jornada de la Liga española en su temporada 2019-2020 este domingo.

El Barça no falló (3-1) en el Camp Nou para mantener su distancia como líder en un duelo que abrió el francés Ousmane Dembele y desatascó Lionel Messi, que empezó en el banquillo.

Con este triunfo los azulgranas mantienen cinco puntos de ventaja con el Atlético y 10 con el Real Madrid, que el sábado habían recortado terreno con sus victorias.

FULL TIME — There's the whistle! Barça have their 7th win in a row!

⚽️ FT: Barça 3 – 1 Leganés (⚽️ @Dembouz 32', @LuisSuarez9 71', #Messi 90+1'; Braithwaite 57')

🔵🔴 #ForçaBarça! #BarçaLeganés pic.twitter.com/GW6COScx0y

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2019