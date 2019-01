Marchistas Mirna Ortiz y Erick Barrondo ganan medallas en Andalucía, España

View this post on Instagram

Un paso mas que conseguimos dar, Con la guía de @paquillofernandez y el apoyo de nuestras instituciones @coguatemalteco y @atletismoguatemala ✔Tu eres parte de nuestras medallas y nuestro equipo 🇬🇹. Con honor y dignidad hasta el último paso por Guatemala y nuestra gente 🇬🇹.

