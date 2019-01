Después de 20 años como futbolista profesional, el portero checo Petr Cech anuncia su retiro

A sus 36 años, el guardameta checo Petr Cech anuncia su retiro, se retirará al final de la presente temporada, tras veinte campañas como profesional.

"Es mi vigésima temporada como jugador profesional. Hace veinte años que firmé mi primer contrato profesional, es el buen momento para anunciar que voy a retirarme al final de esta temporada", tuitéo el jugador del célebre casco.

"Tras haber jugado quince años en la Liga Premier y haber ganado todos los trofeos posibles, tengo la impresión de haber alcanzado todos mis objetivos. Voy a continuar trabajando duro en el Arsenal para ganar un trofeo más esta temporada, y después tengo ganas de ver lo que la vida me reserva fuera de los terrenos", añadió el futbolista de 124 partidos internacionales (récord).

Cech llegó a la Premier en 2004 procedente del Rennes. Tras once temporadas en el Chelsea, firmó por el Arsenal en 2015. Ganó cuatro títulos de campeón de Inglaterra y una Champions con los "Blues".

Su carrera también estuvo marcada por su grave lesión en la cabeza, en 2006. En un choque con un jugador del Reading, sufrió una fractura de cráneo. Operado, volvió cuatro meses después, portando desde entonces un casco negro, que se convirtió en su signo distintivo.

"Por tu profesionalismo, por ser un modelo perfecto, por los 50 partidos sin encajar un gol, por tu honestidad, tu integridad y tu trabajo inspirador con @AFC_Foundation, queremos decir…. Gracias @PetrCech!", escribió el Arsenal, donde el checo perdió su puesto de titular en beneficio del alemán Bernd Leno estos últimos meses.

Petr Cech has kept 2️⃣0️⃣2️⃣ @premierleague clean sheets – the most of any goalkeeper in the PL era 🙌@PetrCech: LEGEND ⭐️ pic.twitter.com/g25txE7KwO

— Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2019