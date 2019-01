Harry Kane enciende las alarmas en el Tottenham a causa de una lesión

La estrella del Tottenham Harry Kane estará de baja hasta marzo después de sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, el domingo en la derrota 0-1 ante el Manchester United, un golpe duro para los Spurs antes de los octavos de la Champions.

En Wembley, Kane sufrió una entrada del rival Phil Jones en los últimos segundos del partido y abandonó el césped cojeando.

"Tras las evaluaciones preliminares, podemos confirmar que Harry Kane sufre una lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo, sufrida el domingo en el partido contra el Manchester United", señaló el Tottenham en un comunicado.

Injuries are part of the game but no-one will be working harder to get back fit. Thanks for the messages. pic.twitter.com/cUeq4zFrlk

— Harry Kane (@HKane) January 15, 2019