Cuatro equipos avanzan en los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl

Los Patriots pasaron este domingo por encima de los Chargers 41-28 en la ronda divisional y se citaron con los Chiefs en la final de la Conferencia Americana mientras los Saints dieron cuenta 20-14 de los Eagles y ahora chocarán contra los Rams en la última instancia de la NFC, ronda definitiva en los playoffs de la NFL.

El equipo de Nueva Inglaterra busca regresar al Super Bowl un año después de caer en la final por el título ante los Eagles, que ya no podrán revalidar su éxito de la campaña pasada.

On to the AFC Championship Game.#EVERYTHINGWEGOT pic.twitter.com/sRvkTwTDXf

— New England Patriots (@Patriots) January 13, 2019