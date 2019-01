Dakar 2019. El rally más peligroso del mundo se inicia este lunes

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de salida del Rally Dakar 2019 que comenzará este lunes en Lima.

Esta edición 41 reunirá a conductores de 61 naciones, de los cuales 17 son mujeres.

Y debido a las preocupaciones económicas y políticas que causaron el retiro de otros países de la región, esta será la primera vez que se realice solo en Perú.

🔥Fire? 🔥Richard de Groot 🇳🇱 to the rescue with the Firemen Dakar Team 🚒 🔥¿Fuego? 🔥Richard de Groot 🇳🇱 al rescate con el Firemen Dakar Team 🚒#Dakar2019 pic.twitter.com/qdZAVO1gqO — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2019

Fuera quedaron Bolivia y Argentina (2018), Paraguay (2017) o Chile (2015)… solo Perú permaneció fiel al célebre rally.

"Con la arena, nos sumergimos en el corazón del ADN del Dakar. El origen, la mitología del Dakar, es el Sahara, sus dunas, sus grandes paisajes de arena…", destacó el director de carrera, Etienne Lavigne, este sábado durante la presentación del recorrido.



















Y continuó: "Prometen ser diez días extremadamente exigentes para todos los competidores porque será más corto, más difícil y más exigente porque hay menos tiempo para marcar las diferencias".

Para ganar en Lima el 17 de enero, después de 3 mil kilómetros de etapas especiales, se requerirá fortaleza.

The Spanish rider @sarita98garcia has the goal to be the 1st woman to finish the @Dakar in #OriginalbyMotul category 💪 🇪🇦 @sarita98garcia tiene como objetivo ser la primera mujer en terminar el @Dakar en la categoría #OriginalbyMotul 💪#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/QNtgQMh6vv — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2019

De Stéphane Peterhansel a Carlos Sainz, pasando por Nasser al-Attiyah o Cyril Despres, la mayoría de los últimos ganadores estarán en la línea de salida.

Sin olvidar, por supuesto, la máxima atracción del rally en su versión 2019: Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallyes.

👉 ¡Stéphane Peterhansel ya está aquí! ¿A qué esperas? 🙌🏼🚗🔝 👉 Stéphane Peterhansel is already here! What are you waiting for?#Dakar2019 #FeriaDakar pic.twitter.com/g1Sap80gTy — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2019

"La arena no es necesariamente mi superficie favorita. Sé que no es para mi punto fuerte", reconoció el francés de 44 años.

KTM, el rival a vencer en el Dakar

Una cosa es segura: las dunas ejercerán de jueces.

"La arena puede gustar o disgustar. Para mí, es el espíritu del rally", explicó Stéphane Peterhansel, 13 veces ganador de la prueba.

El @dakar 2019 arranca hoy🎉 Mi South Racing Can-am @MonsterEnergy verificado y a punto para que comience el show!😁👏 pic.twitter.com/Gu0dzEdtWy — Gerard Farrés (@gerardfarres) January 6, 2019

Y agregó que "el que cometa menos errores terminará en el podio porque es difícil hacer un Dakar completo en Perú sin caer en las trampas".

En la categoría de motocicletas, las dunas pronto separarán a los muchos contendientes de los pretendientes.

También cabe mencionar que KTM, invicto en el Dakar desde 2000, es el equipo a batir.

Pero el fabricante austriaco contrarrestará cualquier ataque con Matthias Walkner, Sam Sunderland y Toby Price.

Son, simplemente, los últimos tres ganadores. Los franceses Adrien van Beveren y Xavier de Soultrait, ambos en Yamaha, también cuentan con opciones de triunfo.

*Con información de AFP