Karolina Pliskova gana su segundo torneo de Brisbane

La tenista checa Karolina Pliskova se alzó el domingo con su segundo título de campeona del torneo de Brisbane al imponerse a Lesia Tsurenko por 4-6, 7-5, 6-2 luego de estar a dos puntos de perder la final.

Cuando servía para ganar con 5-4, Tsurenko perdió 13 puntos consecutivos. La ucraniana se había torcido el tobillo en el segundo juego del set definitivo.

2019 here we come 🏆🤩💪😄 #letsgoformore pic.twitter.com/CaTooBNgpA

— Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 6, 2019