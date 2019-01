VIDEO. El espectacular triple de Harden para darle el triunfo a los Rockets sobre los Warriors

En un duelo entre potencias de la Conferencia del Oeste, los Houston Rockets sacaron la mejor parte y se llevaron su sexto triunfo consecutivo tras derrotar en la prórroga a los Golden State Warriors.

El partido también enfrentaba a dos de las máximas estrellas de la NBA en la actualidad: James Harden y Stephen Curry.

Y el duelo individual fue esta vez Harden, quien consiguió enlazar su segundo triple doble de la semana y su quinto partido consecutivo anotando 40 puntos o más. Totalizó 44 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes, en un encuentro que incluyó estupendas exhibiciones de ambos equipos.

Pero el aporte más brillante de Harden llegó cuando restaban apenas 2,7 segundos en el reloj. El jugador de 29 años se sacó de la manga una jugada acrobática y sorprendente y encestó un triple letal que dejó el marcador en 135-134 en favor de Houston.

Los Rockets compartieron un video recopilando los mejores momentos de su estrella en el partido del jueves (mira el clip a partir del minuto 1:16):

✅ 44 PTS

✅ 15 AST

✅ 10 REB

@JHarden13 extends his streak to NINE straight games with 35+PTS, 5+ AST!

