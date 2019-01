FOTO. Quintero se hace un tatuaje en honor al título de Copa Libertadores de River

View this post on Instagram

¡TREMENDO!🔥 😎🇨🇴 @juanferquinterop y un tatuaje que le recordará un logro histórico en su vida deportiva 🏆⚽️🙋‍♂️🚩 . . . . #tattoos #tattoo #copalibertadores #juanferquintero #quintero #futbol #riverplate #superfinal #medellin #colombia #deportesrcn #lucasboteroc #tatuaje #monumental #argentina #river #bandacruzada #millonarios #memories #historia #history . . . Foto vía: @lucasboteroc